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Руc Тат
Происшествия 22 сентября 2023 17:50

В Курской области сбит беспилотник, поврежден дом

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В Глушковском районе Курской области сбили беспилотник ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Система противовоздушной обороны сбила БПЛА над деревней Шагарово

По его информации, в результате осколками были повреждены частный дом и автомобиль.

Он добавил, что власти окажут собственнику помощь в восстановлении дома и автомобиля.

#спецоперация на Украине
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