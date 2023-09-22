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В Курской области сбит беспилотник, поврежден дом
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В Глушковском районе Курской области сбили беспилотник ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
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По его информации, в результате осколками были повреждены частный дом и автомобиль.
Он добавил, что власти окажут собственнику помощь в восстановлении дома и автомобиля.
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