В Курской области сбит беспилотник, поврежден дом

В Глушковском районе Курской области сбили беспилотник ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Система противовоздушной обороны сбила БПЛА над деревней Шагарово

По его информации, в результате осколками были повреждены частный дом и автомобиль.

Он добавил, что власти окажут собственнику помощь в восстановлении дома и автомобиля.