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В Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа
В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Он уточнил, что в результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. На месте работают экстренные службы.
Отметим, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 113 дронов самолетного типа. Большую часть из них перехватили в Белгородской области — 73 беспилотника. Над Воронежской областью ликвидировали 25 дронов, над Курской — 14, над Брянской — 1, сообщили в Минобороны.
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