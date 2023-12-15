news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 15 декабря 2023 18:41

В Курской области ПВО сбили два беспилотника

Скопировать ссылку

Этим вечером, около 17.30 по московскому времени, были сбиты два БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить теракт на территории Курской области при помощи беспилотников самолетного типа была пресечена дежурными средствами ПВО.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100