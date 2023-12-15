В Курской области ПВО сбили два беспилотника

Этим вечером, около 17.30 по московскому времени, были сбиты два БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить теракт на территории Курской области при помощи беспилотников самолетного типа была пресечена дежурными средствами ПВО.

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