В Курской области построили усиленные линии обороны

На этой неделе в Курской области завершилось строительство и укомплектование двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Третья линия, по его словам, будет готова до 5 ноября.

«Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. <…> Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», – написал Старовойт в своем телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографиями укреплений.

Напомним, приграничные регионы России, в том числе Курская область, регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин своим указом о введении военного положения в четырех новых субъектах страны (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) ввел также в приграничных регионах режим среднего уровня реагирования, наделив их глав особыми полномочиями.