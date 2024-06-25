В Курской области пострадала мирная жительница из-за обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджа в Курской области, пострадала женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Пострадавшая была доставлена в Суджанскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Также госпитализирован еще один житель с сердечным приступом, сообщил Смирнов.

Смирнов также отметил, что после обстрела возникли пожары в трех частных домах.

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