В Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий у границы. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

Отмечается, что более 200 человек вывезли с обстреливаемых территорий, еще 1 тыс. человек уехали на личном транспорте

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи российские военнослужащие совместно с пограничниками ФСБ России продолжали уничтожать формирования ВСУ в Курской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ не допустили продвижения противника вглубь территории России.

«Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», – заявили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки боевых действий ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, дополнили в Минобороны РФ.