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СВО 25 мая 2024 08:47

В Курской области населенные пункты остались без света из-за обстрела ВСУ

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Украинские силы нанесли артиллерийский удар по селу Коровяковка в Курской области России, сообщает ТАСС.

В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, что привело к перебоям в энергоснабжении ряда населенных пунктов региона.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, среди местных жителей пострадавших не зафиксировано. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

В настоящее время в Коровяковке проводится поквартирный обход для оценки ущерба и выявления нуждающихся в помощи граждан. Власти региона заявляют о готовности оказать необходимую поддержку пострадавшим от обстрела.

#спецоперация на Украине
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