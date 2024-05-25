Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Курской области населенные пункты остались без света из-за обстрела ВСУ
Украинские силы нанесли артиллерийский удар по селу Коровяковка в Курской области России, сообщает ТАСС.
В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, что привело к перебоям в энергоснабжении ряда населенных пунктов региона.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, среди местных жителей пострадавших не зафиксировано. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
В настоящее время в Коровяковке проводится поквартирный обход для оценки ущерба и выявления нуждающихся в помощи граждан. Власти региона заявляют о готовности оказать необходимую поддержку пострадавшим от обстрела.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»