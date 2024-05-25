В Курской области населенные пункты остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинские силы нанесли артиллерийский удар по селу Коровяковка в Курской области России, сообщает ТАСС.

В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, что привело к перебоям в энергоснабжении ряда населенных пунктов региона.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, среди местных жителей пострадавших не зафиксировано. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

В настоящее время в Коровяковке проводится поквартирный обход для оценки ущерба и выявления нуждающихся в помощи граждан. Власти региона заявляют о готовности оказать необходимую поддержку пострадавшим от обстрела.