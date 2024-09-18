В Курской области многодетная семья полтора месяца пряталась от атак ВСУ в подвалах

Семья с тремя детьми в течение 1,5 месяца пряталась от атак ВСУ в приграничном Кореневском районе Курской области, сообщает ТАСС.

Глава семейства Алексей Толстоконев рассказал агентству, что после того, как сбили дрон, семья (муж, жена и трое детей – 15, 13 и 10 лет) переходила из дома в дом и пряталась в подвалах. Так как в этих домах уже никого не было, они могли брать еду и воду. В один из последних домов попал снаряд, вызвав возгорание.

По словам Толстоконева, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно атаковать БПЛА. Вывезти в пункт временного размещения в Щигровский район их смогли всего несколько дней назад. Крыши дома семьи Алексея на момент их выезда уже практически не было.

На данный момент семья находится в ПВР, организованном правительством Москвы.