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В Курской области многодетная семья полтора месяца пряталась от атак ВСУ в подвалах
Семья с тремя детьми в течение 1,5 месяца пряталась от атак ВСУ в приграничном Кореневском районе Курской области, сообщает ТАСС.
Глава семейства Алексей Толстоконев рассказал агентству, что после того, как сбили дрон, семья (муж, жена и трое детей – 15, 13 и 10 лет) переходила из дома в дом и пряталась в подвалах. Так как в этих домах уже никого не было, они могли брать еду и воду. В один из последних домов попал снаряд, вызвав возгорание.
По словам Толстоконева, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно атаковать БПЛА. Вывезти в пункт временного размещения в Щигровский район их смогли всего несколько дней назад. Крыши дома семьи Алексея на момент их выезда уже практически не было.
На данный момент семья находится в ПВР, организованном правительством Москвы.
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