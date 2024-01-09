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СВО 9 января 2024 15:40

В Курской области ликвидированы четыре беспилотника ВСУ

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Сегодня в районе 15.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить теракт на территории РФ, сообщает Минобороны.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области.

Ранее мы сообщали, что два БПЛА потерпели крушение в Орловской области. В результате пострадали три человека.

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#спецоперация на Украине
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