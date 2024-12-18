Расчеты беспилотников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили американский танк Abrams в районе Новоивановки в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США», – передает ТАСС.

Уточняется, что современные FPV-дроны, оснащенные боеприпасами и управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на «свободную охоту». В ходе одной из операций был локализован украинский танк Abrams. Оператор БПЛА, командир взвода с позывным Чехов, точно поразил и вывел из строя танк ВСУ, а второй залп от его подчиненных успешно уничтожил натовский танк, который навсегда остался на территории Курской области.