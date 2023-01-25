В Курской области из-за обстрела ВСУ два населенных пункта остались без света

Украинские военные обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Пострадавших нет», – рассказал руководитель региона.

Он отметил, что из-за повреждения линии электропередачи без света оостались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, ремонтные бригады уже смогли частично восстановить подачу электроэнергии.

«В ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью», – добавил губернатор.