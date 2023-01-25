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Ру Тат
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Общество
25 января 2023  18:52

В Курской области из-за обстрела ВСУ два населенных пункта остались без света

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Украинские военные обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале. 

«Сегодня ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Пострадавших нет», – рассказал руководитель региона.

Он отметил, что из-за повреждения линии электропередачи без света оостались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, ремонтные бригады уже смогли частично восстановить подачу электроэнергии.

«В ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью», – добавил губернатор.

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