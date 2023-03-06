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В Курской области из-за обстрела ВСУ без света осталось село Искра
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Украинские военные продолжают обстрел приграничной территории РФ. Из-за действий ВСУ в Курской области без электричества остался один населенный пункт. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
«ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», – сказано в публикации.
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