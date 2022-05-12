ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Курской области

В Курской области арестовали мужчину, готовившего теракт по договоренности с украинскими спецслужбами, заявили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что теракт планировался для дестабилизации работы органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на Украине.

На месте проживания задержанного обнаружили два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами, а также нацистскую литературу.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Предполагаемый террорист на допросе сообщил, что собирался устроить серию взрывов и после выехать на Украину.

«Я получил указание вести наблюдение за военной техникой, ее перемещением по территории Курской области, а также за воинскими частями. Мне поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения на территории Курской области», – сказал подозреваемый.

По словам арестованного, спецслужбы Украины пообещали организовать ему перемещение через границу.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к гражданам сообщил о начале спецоперации на территории Украины.