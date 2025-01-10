В Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу

Подросток ворвался в школу №54 в Курске, разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. В результате никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более 2 минут», – говорится в сообщении.

Хинштейн также сообщил, что группа Росгвардии прибыла на место через четыре минуты после срабатывания тревожной кнопки, но подросток уже успел скрыться. Позже его задержали в 4 километрах от школы. По предварительной информации, на такой поступок его толкнули проблемы в общении с ученицей этой школы. При этом в поле зрения правоохранительных органов и психологов он ранее не попадал.