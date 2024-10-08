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В Курске пленные украинские разведчики отказались от обмена
Украинские разведчики, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали тех, кто остался на территории России, складывать оружие и сдаваться.
Один из пленных разведчиков на допросе сказал, что был мобилизован в Черниговской области, другой рассказал, что он из Житомира.
«Оба допрошенных десантника из захваченной разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие», — пояснил РИА «Новости» представитель российских силовых структур.
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