В Курске пленные украинские разведчики отказались от обмена

Украинские разведчики, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали тех, кто остался на территории России, складывать оружие и сдаваться.



Один из пленных разведчиков на допросе сказал, что был мобилизован в Черниговской области, другой рассказал, что он из Житомира.



«Оба допрошенных десантника из захваченной разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие», — пояснил РИА «Новости» представитель российских силовых структур.