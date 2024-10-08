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СВО 8 октября 2024 14:38

В Курске пленные украинские разведчики отказались от обмена

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Украинские разведчики, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали тех, кто остался на территории России, складывать оружие и сдаваться.

Один из пленных разведчиков на допросе сказал, что был мобилизован в Черниговской области, другой рассказал, что он из Житомира.

«Оба допрошенных десантника из захваченной разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие», — пояснил РИА «Новости» представитель российских силовых структур.

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