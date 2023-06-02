В Курске из-за атаки беспилотников повреждены несколько домов

В результате атаки беспилотников ВСУ в Курске были повреждены несколько домов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, повреждения получили частные дома и подъезд многоквартирного дома.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Власти уже завершают учет стоимости ущерба.