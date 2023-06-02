news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Курске из-за атаки беспилотников повреждены несколько домов
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В результате атаки беспилотников ВСУ в Курске были повреждены несколько домов, сообщает ТАСС.
По данным агентства, повреждения получили частные дома и подъезд многоквартирного дома.
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Власти уже завершают учет стоимости ущерба.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2