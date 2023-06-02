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Происшествия 2 июня 2023 11:40

В Курске из-за атаки беспилотников повреждены несколько домов

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В результате атаки беспилотников ВСУ в Курске были повреждены несколько домов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, повреждения получили частные дома и подъезд многоквартирного дома.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Власти уже завершают учет стоимости ущерба.

#спецоперация на Украине
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