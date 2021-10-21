В курсирующих по Татарстану электричках усилили контроль над соблюдением масочного режима

В пригородных поездах, курсирующих по Татарстану, усилили контроль над соблюдением масочного режима, сообщает компания «Содружество».

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 21 октября в поездах пригородной пассажирской компании на всем полигоне обслуживания усиливается контроль за соблюдением масочного режима», – говорится в сообщении.

Проезд в электричках без масок запрещен на основании постановления Кабинета Министров РТ прошлого года. Средствами индивидуальной защиты пассажиры должны пользоваться, находясь на объектах транспортной инфраструктуры.

В компании отметили, что в пригодных поездах совместно с сотрудниками транспортной полиции и Роспотребнадзора проводятся регулярные рейды. Нарушителям масочного режима грозит административная ответственность.