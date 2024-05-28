В Курортном районе Петербурга перекрыли крупный канал нелегальной миграции

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на организации нелегальной миграции, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, группа, возглавляемая 58-летним уроженцем ближнего зарубежья, на протяжении полутора лет за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения в документы об адресах регистрации иностранных граждан.

Таким образом злоумышленники незаконно «прописали» около 400 мигрантов. В настоящее время сотрудники экономической полиции Курортного района и собственной безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят масштабные обыски по выявлению всех участников преступной схемы.