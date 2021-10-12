В Курганской области при входе в ТЦ нужно будет предъявлять QR-код или ПЦР-тест

В Курганской области с 18 октября вход в торгово-развлекательные центры будет разрешен только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

«С 18 октября в регионе вводятся фильтры безопасности для посещения государственных и коммерческих предприятий в указанных сферах: культура, физкультура и спорт (ранее это было обязательно для государственных учреждений этой сферы), торгово-развлекательные центры, общественное питание (за исключением автозаправочных станций и еды на вынос), предприятия, оказывающие санаторно-курортные услуги, гостиницы», — говорится в сообщении.

При входе в ТЦ жителям региона придется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку о вакцинации (электронный QR-код либо бумажный документ), отрицательный ПЦР-тест сроком действия не более 72 часов или справку о перенесенном не более полугода назад коронавирусе.

Кроме того, с 4 октября власти Курганской области ввели входные фильтры безопасности для посещения культурных и спортивных объектов (кинотеатров, библиотек, фитнес-залов и так далее).

Помимо этого, с 13 октября в регионе вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции.