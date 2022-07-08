В Курбан-байрам на набережной Кабана бесплатно покажут фильм «Мулла»

На набережной озера Кабан пройдет бесплатный показ фильма «Мулла». Мероприятие приурочено к Курбан-байраму, который отмечается 9 июля, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Лента будет идти на татарском языке с русскими субтитрами. Кинопоказ пройдет в сквере Зайни Султана 9 июля в 21.00.

Сюжет фильма основан на одноименной пьесе Туфана Миннуллина. Главный герой Асфандияр приезжает в село для служения в мечети, однако видит, что местные жители лишены духовности. Молодой человек попытается исправить это при помощи веры и твердости характера.

Подробнее о Курбан-байраме, его правилах и традициях — в материале «Татар-информа».