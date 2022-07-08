В Курбан-байрам на канале «Россия 24» покажут премьеру «922 по Булгару»

Завтра, в Курбан-байрам, в эфире телеканала «Россия 24» покажут фильм «922 по Булгару», посвященный 1100-летию принятия ислама. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Татарстан».

Документальный фильм журналиста Станислава Назарова расскажет о древнем государстве, располагавшемся в VII веке на территории современного Татарстана. Зрители смогут узнать о жизни в исламе и ценностях, пронесенных верующими сквозь века. Судьба религии и традиции мусульман будут показаны через истории разных людей.

Посмотреть фильм можно в 15.30 и 22.30.