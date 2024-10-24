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СВО 24 октября 2024 11:05

В Курахово российские войска уничтожили пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ

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Российские военные нанесли авиационный удар с применением бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника.

«Операторы БПЛА группировки войск Южная разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ после чего был нанесен точный удар», – сообщили в Минобороны

#спецоперация
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