В Купянске началась обязательная эвакуация детей и маломобильных жителей

В городе Купянске Харьковской области объявили эвакуацию детей с родителями и маломобильных граждан из-за «нестабильной ситуации в области безопасности». Для других категорий местных жителей она остается добровольной.

«В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района», – сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

Указанные категории жителей эвакуируют в специальные пункты с дальнейшим проживанием. Отмечается, что им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.

Как сообщал ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, около 20 населенных пунктов региона сейчас находятся под контролем российских военных сил. Накануне Западная группировка российских войск ликвидировала три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В феврале ВС РФ также уничтожили цеха машиностроительного завода в Харькове, где собирали бронетанковую технику для обеспечения ВСУ.