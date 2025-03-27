В «Куньлуне» отреагировали на слухи о возвращении команды в Китай

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Пресс-служба «Куньлуня» прокомментировала слухи о том, что клуб вернется в Китай.

«Слухи не комментируем. Просим опираться только на официальную информацию, предоставленную пресс-службой клуба. Так же, как и в предыдущие годы, клуб предоставит информацию о своем местонахождении до конца апреля», – передает слова пресс-службы «Чемпионат».

Напомним, что изначально «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине. С 2020 года клуб базируется в Мытищах. Переезд был вызван невозможностью проводить игры в Китае из-за пандемии коронавируса.

«Куньлунь» в этом сезоне финишировал девятым в таблице Западной конференции. Таким образом, команда не сумела выйти в плей-офф КХЛ. Отметим, что «драконы» выступают в КХЛ с сезона 2016/17. Это был единственный сезон, когда клуб сумел выйти в плей-офф.