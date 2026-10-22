В Культурном центре им. Пушкина откроется выставка зеленодольского художника

Фото предоставлено организаторами выставки «Образы и пейзажи русской земли»

В Культурном центре им. Пушкина сегодня состоится открытие персональной выставки зеленодольского художника Евгения Уткина «Образы и пейзажи русской земли».

Экспозиция включает 29 живописных полотен в стиле реализм, объединяющих природу, древнерусскую архитектуру и человека.

Евгений Уткин – член союза художников России и педагог, посвятивший искусству полвека. Более 18 лет художник путешествует по России, запечатлевая места, где природа становится пространством смысла. В его произведениях отражены просторы Кижей, Валаама и Плеса.

Выставка будет открыта для посетителей с 22 октября по 5 декабря 2026 года.