Художники и музыканты Казани представят лучшие работы и обсудят планы в КЦ им. Пушкина

11 января в Культурном центре имени А. С. Пушкина в Казани соберутся художники местного отделения Профессионального союза художников СНГ — участники межрегиональной онлайн-выставки «Татарстан многоязычный» и видеоконцерта «Река времени». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Оба мероприятия прошли на площадке VI Международного Кутуй-феста, который завершился в прошлом месяце. 11 января их участники обсудят совместные творческие планы художников и музыкантов, певцов и поэтов.

«Завершающим штрихом станет награждение лучших художников, музыкантов и поэтов дипломами главного организатора Кутуй-феста — Союза писателей Татарстана», — поделилась собеседница агентства.

Участники видеоконцерта «Река времени» не только представят его на экране, но и выступят вживую. Так, к примеру, свои стихотворения о Казани представит автор 15 книг — поэтесса Елена Черняева; выступят композитор и исполнительница Алсу Валеева; заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Эмиль Заляльдинов; поэтесса и художница, победительница фестиваля авторской песни в Йошкар-Оле в 2021 году Лада Аюдаг со своими песнями о столице РТ. Ее выступления сопроводят видеоклипы из авторских картин.

Можно будет увидеть и онлайн-выставку — итог работы художников, посвященной прошедшему Году родных языков и народного единства в Татарстане и стартовавшему Году цифровизации.

Среди 22 картин — реалистичные работы Асхата Макраева и Светланы Тимофеевой, посвященные родной Казани, ее жителям. Героини портретов куратора выставки Лады Аюдаг — гостья из Италии и юная Сююмбике, перемещающие к истокам многоязычия республики на колесе истории. Стилизованный татарский костюм на картине художницы-модельера Дины Лебедевой, дополненный натюрмортом с украшениями периода Кубрат-хана Дании Гайнетдиновой .