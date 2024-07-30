В Кукморском районе житель деревни обустроил и открыл «Родник матерей»

Житель деревни Аш-Бузи Кукморского района Татарстана Фанис Хаматдинов обустроил и открыл новый родник. «Родник матерей — Әниләр чишмәсе» появился рядом с мечетью.

В течение многих лет Фанис занимается предпринимательством. Сегодня он полностью согласен со словами старинной русской пословицы: «Родная земля и в горести мила».

«Мама — самый родной человек в жизни каждого. Она нас родила, воспитала и вырастила достойными людьми», — говорит он.

К благоустройству Фанис Хаматдинов приступил в прошлом году. Не остались в стороне от этого благородного дела и односельчане. Каждый старался внести свой вклад. Жители рассказали, что уже несколько лет это место было заброшено.

«В нашей деревне радостное и памятное мероприятие. Раньше здесь был только один старый дом и сарай, место было заброшенное и некрасивое. Фанис сам подошёл ко мне, проявил инициативу, старался, и теперь тут появился такой красивый родник», — рассказал имам-хатыйб мечети деревни Аш-Бузи Мансур Тимеров.

За один год данный участок превратили в красивое место: его украсили цветами, а для тех, кто захочет посидеть и отдохнуть, установили скамейки. У жителей деревни появилось место, чтобы собраться и пообщаться с семьей и родственниками, насладиться водой из родника.

«С удовольствием попробовала родниковую воду. Она такая холодная и вкусная. Теперь таких мест уже остаётся мало. А этот родник другой: настоящая деревенская вода течёт», — поделилась руководитель организации «Ак калфак» Кукморского района Зумара Зиганшина.

«Родник матерей» назван в честь матери Фаниса Хаматдинова Флюры ханум. После торжественного открытия в мечети состоялись чтение Корана и аш. А вечером для жителей и гостей деревни Аш-Бузи выступили артисты татарской эстрады.

Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.