В Кукморском районе выявили случаи туберкулеза: врачи рассказали о профилактике болезни

В Кукморском районе за 2024 год выявлено уже 2 случая туберкулеза. При этом у одного из пациентов поставлен диагноз туберкулёзный остеомиелит. По словам врачей, симптомы болезни многообразны, ведь инфекция способна поражать не только лёгкие, но и любые органы и ткани тела, кроме волос и ногтей.

Несмотря на то, что на сегодняшний день выявить туберкулёз на ранних стадиях и вылечить его стало проще, он все равно остается одним из опасных заболеваний, которое требует серьезного и продолжительного лечения. Вопреки распространенному мнению болезнь проявляется не только кашлем, на самом деле симптомы её различны, ведь инфекция поражает не только легкие, но и другие органы и ткани тела.

«Если у вас есть кашель в течение трех недель и более, с мокротой, иногда может быть даже и кровь, снижение или отсутствие аппетита, понижение веса, незначительное утомление или появление слабости, потливости, особенно в ночное время, боли в грудной клетке, одышка, специфический блеск в глазах, вы непременно должны обратиться к врачу», — рассказала врач-фтизиатр Зиляра Ахметзянова.

К ранней диагностике заболевания относится известная всем с детства проба Манту. Её проводят детям, а взрослые должны ежегодно проходить флюорографическое обследование.

«Есть специфическая терапия. Но чем раньше выявить туберкулез, тем как бы менее длительнее, менее тяжелее для пациента. То есть если уже запущенный туберкулёз, это, как правило, уже оперативное лечение, это инвалидизация и смерть больного», — пояснила Зиляра Ахметзянова.

По словам специалистов, на сегодняшний день вакцинация остается в числе самых действенных способов защиты от заболевания. А также ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации помогут выявить ранние признаки заболевания, тем самым у пациента будет возможность как можно быстрее начать лечение.