В Кукморском районе выбрали лучших вальщиков леса

Фото: Лубянский лесотехнический колледж

В селе Лубяны Кукморского района прошли соревнования по компетенции «Вальщик леса» регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2025», сообщает издание «Трудовая слава».

В состязаниях участвовали студенты Лубянского лесотехнического колледжа. Сопровождали их опытные наставники — замначальника отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Минлесхоза Татарстана Айрат Низамиев и директор Лесопожарного центра республики Айдар Гайфуллин.

Фото: Лубянский лесотехнический колледж

Участникам чемпионата предстояло выполнить задания по замене цепи бензопилы, валке дерева, раскряжевке бревна комбинированным резом, обрезке сучьев, изготовлению деляночного столба и оказанию медицинской помощи.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» в 2025 году проводится в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Региональные этапы проходят с 27 января по 15 марта на 92 площадках. Всего соревнования пройдут по 215 компетенциям в основной возрастной категории и 115 — в категории «Юниоры».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.