В Кукморском районе восстановят Петропавловскую церковь XIX века

Внешний вид церкви в июле 2023 года

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В деревне Танькино в Кукморском районе проведут работы для сохранения Петропавловской церкви — объекта культурного наследия. Религиозное сооружение было построено в 1812-1822 годах. Заключение историко-культурной экспертизы опубликовано на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Храм был построен на средства прихожан на месте деревянной церкви, уничтоженной пожаром в начале XIX века. В то время приход Петропавловской церкви села Урясь-Уча (старое название села Танькино) Мамадышского уезда считался одним из самых крупных в губернии и объединял до 27 русских, татарских, удмуртских деревень. Более половины прихожан составляли татары-кряшены, еще треть — удмурты. С 80-х годов XIX века объект превратился в крупный миссионерский центр — службы здесь велись на трех языках.

Церковь построена в классическом стиле. К настоящему моменту утрачена большая часть росписей и внутреннего архитектурного декора. Однако вблизи можно заметить отпечатки и сохранившиеся фрагменты.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

По мнению эксперта, воспроизвести первоначальный облик можно благодаря абсолютной симметрии одноэтажной церкви. По типу она принадлежит к бесстолпным однокупольным храмам с традиционной композицией «кораблем», вытянутой по оси с запада на восток. Утрачены кирпичный цилиндрический свод и скатная кровля, перекрывавшие массивный глухой объем трапезной. Купол храма, скатные кровли портиков и трапезной, шатер колокольни были крыты железом по деревянной обрешетке — сохранились лишь частично. Также частично утрачены полы и белокаменные плиты, штукатурная отделка стен с разновременными покрасочными слоями, профилированные тяги.

В целом, согласно памятнику истории и культуры 1989 года, были утрачены четыре колокола, железные бронзированные кресты, резной двухъярусный иконостас липового дерева с колоннами, иконы, обрамление части из которых было из серебра с позолотой. В окнах выбиты стекла, а крыша практически отсутствовала.

В 2021-2022 годах на объекте провели первоочередные противоаварийные работы. По проекту реставрации планируется устройство отмостки, обновление фасадов и устранение дефектов, ремонтно-реставрационные работы по лепному декору фасадов, участков сводов с разрушениями, восстановление разрушенных полуколонн, стропильных конструкций крыши, усиление балок перекрытия, ремонт либо замена отливов, козырьков, окон, дверей, обновление крылец и навесов, белокаменной лестницы.

Также будут заменеы инженерные системы, проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и благоустройство территории, обеспечение доступа для маломобильных граждан и другие.