В Кукморском районе Татарстана построят завод по производству моцареллы

Холдинг Exponenta Group хочет построить в Кукморском районе Татарстана завод по производству моцареллы. Возможность реализации проекта обсудили сегодня в Минсельхозпроде РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Стороны обсудили возможность реализации проекта Exponenta Group по строительству завода по производству моцареллы», — отметили в министерстве.

Участники совещания договорились разработать бизнес-план, а также выбрать подходящее место для строительства предприятия и рассчитать стоимость проекта.

Exponenta Group — международный многопрофильный холдинг. В его состав входят предприятия, основными направлениями работы которых являются инновационные технологии, инвестиционные проекты, глубокая переработка молока, производство натуральных продуктов без ГМО.

Моцарелла — один из основных сыров итальянской кухни. Он используется при приготовлении пиццы, запеканок, салатов и холодных закусок.