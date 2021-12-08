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Ру Тат
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Сельское хозяйство
8 декабря 2021  17:08

В Кукморском районе Татарстана построят завод по производству моцареллы

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Холдинг Exponenta Group хочет построить в Кукморском районе Татарстана завод по производству моцареллы. Возможность реализации проекта обсудили сегодня в Минсельхозпроде РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Стороны обсудили возможность реализации проекта Exponenta Group по строительству завода по производству моцареллы», — отметили в министерстве.

Участники совещания договорились разработать бизнес-план, а также выбрать подходящее место для строительства предприятия и рассчитать стоимость проекта.

Exponenta Group — международный многопрофильный холдинг. В его состав входят предприятия, основными направлениями работы которых являются инновационные технологии, инвестиционные проекты, глубокая переработка молока, производство натуральных продуктов без ГМО.

Моцарелла — один из основных сыров итальянской кухни. Он используется при приготовлении пиццы, запеканок, салатов и холодных закусок.

#сыроварение #кукморский район
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