В Кукморском районе Татарстана по нацпроекту открыли агротехнологические классы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров открыл агротехнологические классы в Кукморском районе Татарстана. Его сопровождал руководитель муниципалитета Сергей Димитриев, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала министр побывал в Кукморской средней школе №3, где создан агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Класс получил интерактивные комплексы и плакаты, комплекты микропрепаратов по биологии и зоологии, лабораторное оборудование (необходимые средства выделило ООО «Урал»). Здесь будут обучаться 56 учащихся 7-го и 8-го классов.

«Вам повезло учиться в таком современном классе. Именно здесь формируются будущие кадры для сельского хозяйства», – подчеркнул Марат Зяббаров, обращаясь к школьникам.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова отметила, что ученики получают самое качественное образование в одной из лучших школ региона. «Здесь мы услышали примеры ярких побед наших учеников и учителей. Тут открываются очень широкие возможности, не только в сфере агротехнологий, но и в любой отрасли», – заверила она.

Затем в Яныльской средней школе имени Р. М. Зарипова руководитель Минсельхозпрода РТ посетил выставку «Профессионалы своего дела» и открыл агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». В качестве инвестора выступило ООО «Вахитово».

Класс оснащен цифровыми микроскопами и электрифицированными стендами, посвященными кровеносной, нервной и пищеварительной системам сельскохозяйственных животных. Тут учащиеся 7-го и 10-го классов будут изучать «Основы животноводства», «Агрохимии», «Агрофизики», «Агроматематики» и «Современные биотехнологии».

После этого в селе Ядыгерь министр также открыл агротехнологический класс и осмотрел лаборатории по различным направлениям.

Агротехкласс, средства на который выделило ООО «Восток», оснащен интерактивными панелями AirTouch и автоматизированным гидропонным стеллажом, имеющим встроенный фитосвет и аэрацию корней, управление с помощью механического таймера. Стеллаж имеет 12 автономных гидропонных грядок, что дает возможность проводить параллельные опыты. Он предназначен для выращивания салатных и овощных культур, пряных трав, рассады.

Учащиеся 7-го и 10-го классов на профильном уровне будут изучать химию, биологию, физику, математику, а также проходить элективные курсы агротехнологического направления.

Сергей Димитриев отметил, что в агротехнологических классах созданы все условия для обучения, что является хорошим толчком для развития не только самих учеников, но и всего района. «Вместе мы будем идти вперед и достигать новых побед», – выразил уверенность он.

Агротехнологические классы открыты в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В текущем учебном году в целом по Татарстану 550 школьников будут обучаться в 20 агротехнологических классах.