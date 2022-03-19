В Кукморском районе началась реставрация мечети XVIII века

Мечеть в селе Маскара, построенная в 1791-1793-м годах, является памятником татарской культовой архитектуры

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Кукморском районе возобновлены работы по благоустройству объекта культурного наследия. Мечеть в селе Маскара, построенная в 1791-1793 годах, является памятником татарской культовой архитектуры.

«Мечеть уникальна. Здесь учились и служили многие наши выдающиеся религиозные деятели Казанской губернии, чьи захоронения находятся на кладбище села. Мечеть упоминается в трудах Галимджана Баруди, Шигабутдина Марджани. Этот храм является значимым местом для мусульман, поэтому так важно вернуть ему былое величие», - заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Камиль хазрат Самигуллин: «Этот храм является значимым местом для мусульман, поэтому так важно вернуть ему былое величие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мечеть была возведена на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева – родоначальника знаменитой купеческой династии, который за свою жизнь построил несколько десятков мечетей в селениях Казанской и Вятской губерний. Уже в XIX веке село Маскара стало крупным центром мусульманского образования.

Однако время не пощадило святое для мусульман место. Мечеть была закрыта в 20-е годы прошлого столетия, а в 30-е был утрачен минарет. Долгие годы здание использовалось не по назначению – в разное время здесь располагались школьные кабинеты, мастерская, склад зерна и даже птицефабрика.

Долгие годы здание использовалось не по назначению – в разное время здесь располагались школьные кабинеты, мастерская, склад зерна и даже птицефабрика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда я впервые оказалась здесь, я ходила вокруг здания буквально раскрыв рот. Зашла в заброшенную мечеть и увидела лежащего мужчину в нетрезвом состоянии. Вышла на крыльцо, села на ступеньки и расплакалась. “Оскверненная мечеть”, – думала я в слезах», - поделилась воспоминаниями директор Кукморского краеведческого музея Лябуда Давлетшина.

Внешне мечеть представляет образец культовой татарской архитектуры конца XVIII века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако именно благодаря ей удалось обратить внимание общественности на угрозу потери культурного объекта. Лябуда Давлетшина была той, кто способствовала включению мечети в программу сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие».

Внешне мечеть представляет образец культовой татарской архитектуры конца XVIII века. Первый этаж выполнял роль подклета, а на втором анфиладно расположились вестибюль и два молельных зала. Фасады мечети сохранили первоначальное оформление в стиле петербургского барокко с элементами классицизма.

Здание требует серьезного укрепления фундамента, стен, гидроизоляции, уже не говоря о возрождении внутреннего убранства мечети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня мечеть находится в аварийном состоянии. По словам председателя Комитета РТ по охране культурного наследия Ивана Гущина, здание требует серьезного укрепления фундамента, стен, гидроизоляции, уже не говоря о возрождении внутреннего убранства мечети.

«Сегодня исторический день. Мы не только объявляем о начале реставрационных работ, но и даем старт образованию организации нашего спецпроекта “Сохраним вместе”. Реставрация мечети будет проводиться за счет благотворительных средств. Цель нашего проекта – возродить храм всем миром, как это делали наши предки», - рассказал Гущин.

Иван Гущин: «Реставрация мечети будет проводиться за счет благотворительных средств. Цель нашего проекта – возродить храм всем миром, как это делали наши предки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что планируется провести работы по благоустройству мечети за два года. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн рублей.

«Мы с Камилем хазратом уже обратились в различные благотворительные фонды. На данный момент на счет Духовного управления мусульман РТ поступило 25 млн рублей. Сегодня мы находимся на этапе подготовки технического задания», - резюмировал он.

Планируется провести работы по благоустройству мечети за два года. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор средств будет организован мухтасибатом Кукморского района, а работы по благоустройству пройдут под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия РТ и Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана.