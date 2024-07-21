В Кукморском районе состоится VII Слет школьных лесничеств Татарстана

VI Слет школьных лесничеств РТ

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

С 24 по 26 июля на базе Лубянского лесотехнического колледжа в селе Лубяны Кукморского района Татарстана пройдет VII Слет школьных лесничеств РТ «Леса и инновации». Он будет организован в рамках программы развития движения школьных лесничеств и объявленного в регионе Года научно-технологического развития, сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

За звание сильнейшей поборется 31 команда. Вне зачета в слете примут участие члены школьных лесничеств из соседних республик Марий Эл и Чувашия. Предполагается, что всего форум соберет 200 участников.

«В Республике Татарстан уделяется особое внимание развитию движения школьных лесничеств. Ведь такие объединения являются эффективной формой трудовой подготовки, воспитания и профориентации учащихся, вовлечения их в природоохранную деятельность. С каждым годом численность школьных лесничеств растет», — заметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Надеемся, что слет вдохновит ребят на новые проекты, зарядит энергией и положительными эмоциями на всю оставшуюся часть года», — подчеркнул он.

В первый день слета, 24 июля, состоится интерактивная интеллектуальная игра «Лесная цифровая викторина». В ходе нее учащиеся продемонстрируют свое знание лесного хозяйства, а также эрудицию, логику и находчивость. Запланирована и музыкально-развлекательная программа, посвященная Году семьи и Году научно-технологического развития.

На следующий день, 25 июля, пройдет официальная церемония открытия VII Слета школьных лесничеств РТ «Леса и инновации» и основной конкурс «Юные лесоводы». Конкурсантам предстоит начертить абрис и выполнить ряд практических заданий по девяти направлениям.

Это «Ботаника и дендрология» (определить вид растения по листьям и побегам, породу дерева и вид кустарника по семенам), «Таксация» (узнать глазомерно и с использованием инструментов диаметр, высоту, возраст дерева), «Охрана и защита лесов» (установить вид птицы, стволовых, хвое- и листогрызущих вредителей леса по внешнему виду и среде жизнедеятельности), «Лесовосстановление и лесоразведение» (продемонстрировать основные способы и технологии посадки сеянцев и саженцев), «Геодезия» (ориентирование с помощью буссоли), «Почвоведение» (определить тип почвы), «Тушение пожаров» (имитация тушения пожара), «Машины и механизмы в лесном хозяйстве» (продемонстрировать знания об эксплуатируемой технике и оборудовании в лесном хозяйстве) и «Оказание первой помощи» (проверка навыков по оказанию первой помощи).

В этот же день будут организованы образовательные программы от ведущих экспертов Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Республики Татарстан, филиала ФБУ «ВНИИЛМ» — Восточно-европейской ЛОС, ПАО «Татнефть» и ПАО «СИБУР Холдинг».

В частности, учащиеся смогут увидеть лесоустроительные планшеты, научатся использовать квадрокоптеры и узнают о результатах последних научных исследований в лесной отрасли. Помимо этого, будут проведены мастер-классы по тушению лесных пожаров, художественной росписи, плетению из бересты, изготовлению цветочных композиций, свечей и так далее.

На последний день, 26 июля, намечены подведение итогов и награждение победителей VII Слета школьных лесничеств РТ «Леса и инновации».

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.