В Кукморском районе сельчане попросили направить фельдшера в деревню Поршур

В Село-Чуринском сельском поселении Кукморского района Татарстана состоялся сход граждан, на котором сельчане обсудили имеющиеся достижения и проблемы. Об этом пишет районная газета «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

В сходе приняли участие представители районной администрации во главе с заместителем руководителя исполкома района по социальным вопросам Айгуль Ахметшиной.

Село-Чуринское сельское поселение включает пять населенных пунктов: села Село-Чура (административный центр) и Малая Чура, деревни Кушкет-Баш, Поршур и Пчеловод. Всего здесь проживают 1425 человек. В прошлом году в сельском поселении родились 13 детей и умерли 12 человек. Местные жители работают в обществе «Вахитов», а также за пределами поселения. Есть индивидуальные предприниматели, созданы семейные фермы.

«В 2022 году построено шесть семейных ферм, на сегодняшний день в них содержится 144 дойных коровы. Кроме того, среди сельчан есть те, кто занимается выращиванием ягод и овощеводством. В личных подворьях насчитывается 905 голов КРС, из них 573 — дойные коровы», — рассказал о состоянии местного сельского хозяйства глава поселения Виталий Андреев.

На встрече свои отчеты представили директор общества «Вахитов» Геннадий Андреев, участковый инспектор Расим Шакиров и ряд других официальных лиц. Айгуль Ахметшина в своей речи остановилась на происходящих в районе процессах, а также наметила цели и задачи на будущее.

Затем состоялось награждение передовиков труда. Кроме того, представители властей ответили на вопросы сельчан. Те поинтересовались порядком пользования лесными ресурсами и дополнительными вакансиями. Также они обратили внимание на то, что деревне Поршур необходим фельдшер, отмечает издание.

Фото: газета «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).