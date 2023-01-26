В Кукморском районе сельчане попросили направить фельдшера в деревню Поршур
В Село-Чуринском сельском поселении Кукморского района Татарстана состоялся сход граждан, на котором сельчане обсудили имеющиеся достижения и проблемы. Об этом пишет районная газета «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).
В сходе приняли участие представители районной администрации во главе с заместителем руководителя исполкома района по социальным вопросам Айгуль Ахметшиной.
«В 2022 году построено шесть семейных ферм, на сегодняшний день в них содержится 144 дойных коровы. Кроме того, среди сельчан есть те, кто занимается выращиванием ягод и овощеводством. В личных подворьях насчитывается 905 голов КРС, из них 573 — дойные коровы», — рассказал о состоянии местного сельского хозяйства глава поселения Виталий Андреев.
На встрече свои отчеты представили директор общества «Вахитов» Геннадий Андреев, участковый инспектор Расим Шакиров и ряд других официальных лиц. Айгуль Ахметшина в своей речи остановилась на происходящих в районе процессах, а также наметила цели и задачи на будущее.
Затем состоялось награждение передовиков труда. Кроме того, представители властей ответили на вопросы сельчан. Те поинтересовались порядком пользования лесными ресурсами и дополнительными вакансиями. Также они обратили внимание на то, что деревне Поршур необходим фельдшер, отмечает издание.
Фото: газета «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).