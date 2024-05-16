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Общество 16 мая 2024 21:59

В Кукморском районе РТ возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта

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В Кукморском районе РТ строятся два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В деревне Асан-Елга возводится фельдшерско-акушерский пункт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Модуль уже смонтирован, установлен на фундамент. В настоящее время идут отделочные работы, монтаж дверей, окон, сантехники.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Ятмас-Дусаевский фельдшерско-акушерский пункт Кукморского района строят по республиканской программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению. На сегодняшний день работа выполнена на 50%. Строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

#нацпроекты #минздрав рт #строительство фапов
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