В Кукморском районе РТ возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Кукморском районе РТ строятся два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В деревне Асан-Елга возводится фельдшерско-акушерский пункт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Модуль уже смонтирован, установлен на фундамент. В настоящее время идут отделочные работы, монтаж дверей, окон, сантехники.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Ятмас-Дусаевский фельдшерско-акушерский пункт Кукморского района строят по республиканской программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению. На сегодняшний день работа выполнена на 50%. Строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории.