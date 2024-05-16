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В Кукморском районе РТ возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Кукморском районе РТ строятся два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
В деревне Асан-Елга возводится фельдшерско-акушерский пункт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Модуль уже смонтирован, установлен на фундамент. В настоящее время идут отделочные работы, монтаж дверей, окон, сантехники.
Ятмас-Дусаевский фельдшерско-акушерский пункт Кукморского района строят по республиканской программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению. На сегодняшний день работа выполнена на 50%. Строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории.
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