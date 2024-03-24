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В Кукморском районе РТ водитель «Лады» пострадал в ДТП с КамАЗом
Сегодня рано утром на 7-м км автодороги Кукмор – Казань легковушка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, водитель фургона «Лада Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с КамАЗом.
На место оперативно прибыли медики. По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал водитель фургона.
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