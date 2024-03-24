news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 марта 2024 13:41

В Кукморском районе РТ водитель «Лады» пострадал в ДТП с КамАЗом

Скопировать ссылку

Сегодня рано утром на 7-м км автодороги Кукмор – Казань легковушка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, водитель фургона «Лада Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с КамАЗом.

Фото: © Очевидцы

На место оперативно прибыли медики. По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал водитель фургона.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2