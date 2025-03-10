В Кукморском районе РТ по нацпроекту возведут четыре ФАПа

Здание ФАПа в деревне Трыш.

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В четырех деревнях Кукморского района Татарстана, Трыше, Татарской Тулбе, Березняке и Новом Каенларе, построят фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Типовые модульные ФАПы вовзодятся по федеральной программе «Модернизация первичного звена», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На строительство каждого ФАПа общей площадью 58 кв. метров выделено более 12 млн рублей. На данный момент в двух населенных пунктах, Трыш и Татарская Тулба, здания полностью установлены. Здесь приступили к внутренней отделке и проведению наружных сетей. В деревнях Березняк и Новый Каенлар еще ведутся подготовительные работы.

Новые ФАПы будут оснащены функциональными кабинетами и современной мебелью. Это позволит оказывать своевременную квалифицированную медицинскую помощь жителям деревень. Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг.

Всего по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году будут построены 34 фельдшерско-акушерских пункта в 19 муниципалитетах Татарстана.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Проводится обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, на работу в них стараются привлекать больше квалифицированных медицинских кадров.