Происшествия 1 мая 2026 15:12

В Кукморском районе РТ паводковыми водами подтопило 14 приусадебных участков

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, подтопленные участки находятся в селе Лубяны. В этом населенном пункте из-за подъема воды в Вятке уже было зафиксировано подтопление 30 участков.

В настоящий момент в Татарстане подтоплены 69 участков и 1 грунтовая дорога в Арском районе. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Объездные пути предусмотрены.

#гу мчс рф по рт #паводковая обстановка
