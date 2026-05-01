В Кукморском районе РТ паводковыми водами подтопило 14 приусадебных участков.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, подтопленные участки находятся в селе Лубяны. В этом населенном пункте из-за подъема воды в Вятке уже было зафиксировано подтопление 30 участков.

В настоящий момент в Татарстане подтоплены 69 участков и 1 грунтовая дорога в Арском районе. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Объездные пути предусмотрены.