В Кукморском районе РТ открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр»

В селе Манзарас Кукморского района состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» на 1,1 тыс. квадратных метров, пишет газета «Трудовая слава».

Церемония прошла при участии главы района Сергея Димитриева, министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, депутата Госсовета РТ Риммы Ратниковой, замминистра спорта Татарстана Алмаза Мингулова, председателя АМО РТ Диляры Шуваловой и других.

На новом объекте созданы все возможности для занятий спортом и укрепления здоровья. Комплекс включает в себя площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола и большого тенниса.

Ключ от комплекса торжественно вручили руководителю Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра Нуретдину Зиятдинову.

«Мы хотим развивать в районе мини-футбол, бадминтон. Думаю, когда комплекс заработает на полную мощность, в одно занятие можно будет заниматься с 30-40 детьми. Зал красиво оформлен, светлый, теплый. Здесь созданы все условия для проведения соревнований не только районного, но и республиканского уровня», — отметил он.

Сегодня Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр по различным направлениям посещают более 1,3 тыс. детей. Если до этого тренировки проходили в спортзалах 25 средних школ района, то теперь новый комплекс сможет объединить всех воспитанников.

Объект возведен в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».