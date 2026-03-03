В Кукморском районе прокуратура проверяет инцидент с учителем, ударившим школьника

Прокуратура Кукморского района проверяет сообщения о жестоком обращении педагога с учениками в местной школе. Поводом стало видео в соцсетях, на котором, по словам очевидцев, учитель физкультуры хватает школьника за голову и несколько раз ударяет его о стену.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям работника образовательного учреждения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.