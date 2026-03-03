news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 марта 2026 19:50

В Кукморском районе прокуратура проверяет инцидент с учителем, ударившим школьника

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура Кукморского района проверяет сообщения о жестоком обращении педагога с учениками в местной школе. Поводом стало видео в соцсетях, на котором, по словам очевидцев, учитель физкультуры хватает школьника за голову и несколько раз ударяет его о стену.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям работника образовательного учреждения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

#кукморский район РТ #Прокуратура РТ #проверка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026
В Казани торжественно открылся первый международный конкурс красоты стран БРИКС

В Казани торжественно открылся первый международный конкурс красоты стран БРИКС

2 марта 2026