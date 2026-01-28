news_header_top
Происшествия 28 января 2026 15:07

В Кукморском районе при разборе завалов частного дома после пожара нашли тело мужчины

В деревне Татарская Тулба Кукморского района РТ загорелся частный дом. При разборе завалов после тушения нашли тело 65-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной пожара стала неосторожность 65-летнего мужчины при курении. Прибывшие по звонку пожарные определили, что площадь возгорания составила 49 квадратных метров, а помимо самого дома загорелась его веранда. Из-за того, что конструкции были бревенчатыми, от высоких температур они обрушились прямо на мужчину.

«Неосторожность при курении – лидер по причинам пожаров с гибелью людей!» – отмечают в пресс-службе ведомства.

В МЧС также напомнили, что важно не выбрасывать тлеющие сигареты. Кроме того, как пепельницу не рекомендуется использовать пластиковые и бумажные стаканы, а спички и зажигалки лучше держать в недоступных для детей местах.

#погиб в пожаре мчс рт #мчс напоминает #ГУ МЧС по РТ
