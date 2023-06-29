В Кукморском районе появится сыродельный комбинат

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова одобрил сегодня 9 проектов. Самый крупный из них – строительство сыродельного молочного комбината в Кукморском районе. Директор компании «Кукморский молочный комбинат» Айзат Халиуллин рассказал, что завод будет выпускать в основном сыры, и, возможно, кисломолочные продукты.

Халиуллин заявил, что мощность комбината составит 1,8 тыс. тонн сыров в год. Он добавил, что у комбината не будет собственного бренда, и вся продукция будет выпускаться под той маркой, с которой договорятся о сотрудничестве. Уже известно, что одной из них будет белорусская компания.

«Грубо говоря, мы сырьевая база для инвесторов, а с них уже – технологии и продажи. А-ля китайская модель бизнеса», – пояснил журналистам директор комбината.

Запуск производства планируется уже в 2025 году, а земельные работы на участке скорее всего, начнутся уже в этом году.

На совещании глава Кукморского района Сергей Димитриев сказал, что предполагается перерабатывать около 500 тонн молока в сутки. «Мы хотим, чтобы этот проект был реализован, он как воздух нужен нашему району», – отметил руководитель муниципалитета. Он уточнил, что только на предприятиях сельского хозяйства надои составляют 430 тонн в сутки, большие объемы и в личных подсобных хозяйствах.

«Приступайте», – одобрил проект Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил Минэкономики РТ и главе района начать работу по формированию большой промышленной площадки.