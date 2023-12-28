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В Кукморском районе после капремонта открылся сельский Дом культуры
В Кукморском районе Татарстана после капитального ремонта открылся кошкинский сельский Дом культуры. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура».
В Минкультуры республики отметили, что это уже четвертый объект, открытый за последние два дня. Так, накануне в Апастовском районе распахнули свои двери три сельских дома культуры.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ
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