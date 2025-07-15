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Общество 15 июля 2025 11:00

В Кукморском районе по нацпроекту возводят современный ФАП

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В Кукморском районе по нацпроекту возводят современный ФАП
Фото: ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»

В деревне Трыш Кукморского района ведется строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Объект возводится с учетом всех современных требований к организации первичной медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РТ.

На текущий момент установлено здание ФАПа, смонтирован пандус для маломобильных граждан, завершена внутренняя отделка. Кроме того, в здание поступило необходимое медицинское оборудование, мебель и изделия медицинского назначения.

На завершающем этапе осталось выполнить благоустройство прилегающей территории и подключение инженерных коммуникаций.

Новый ФАП будет включать в себя кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, смотровую, раздевалку, санитарную комнату и помещение для хранения документации. Это позволит обеспечить жителям деревни доступ к своевременной и качественной медицинской помощи.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

#нацпроекты #национальные проекты #ФАП #кукморский район РТ
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