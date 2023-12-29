В Кукморском районе Татарстана открылся филиал Казанского ИТ-парка

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Кукморском районе РТ открыли филиал казанского ИТ-парка. Его адрес: Кукмор, Рабочий переулок, дом №7. Как сообщает пресс-служба Минцифры РТ, этот технопарк станет центром притяжения для развития технологических проектов и стартапов, в том числе в целях нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В церемонии открытия поучаствовали глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Илья Вольфсон, заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Ляля Бикчентаева.

Отметим, что Димитриев в торжественной обстановке подписал соглашение о сотрудничестве.

«ИТ-парк является ключевым партнером, который создает возможности для развития в области информационных технологий на территориях. Открытие филиальных площадок в муниципальных районах Татарстана помогает развивать ИТ-сообщества и образовательные форматы на местах. Современная образовательная площадка откроет новые возможности для вовлечения молодежи Кукморского района к изучению новых технологий начиная со школьной скамьи», - сообщил директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов.

Напомним, что новая филиальная площадка в Кукморском районе стала 9-й по счету. Такие филиалы «ИТ-парка» уже есть в Лениногорске, Уруссу Ютазинского района, Мамадыше, Нурлате, селе Богатые Сабы, Нижнекамске, Менделеевске, а также в поселке Высокая Гора.

Отметим, что в 2024 году запланировано обучение кураторов разным языкам программирования для ведения детских образовательных курсов в филиалах ИТ-парка.