В Кукморском районе открыли мемориальные доски бойцам — кавалерам ордена Мужества

Фото: Миляуша Хазиева

В Доме культуры села Урясьбаш Кукмороского района установили сразу 3 мемориальные доски в память о выпускниках, погибших в ходе военных действий. На мероприятии прозвучали слова поддержки, благодарности и искренние соболезнования родным и близким. За проявленный героизм в ходе специальной военной операции все трое награждены орденом Мужества.

Чтобы почтить память погибших, в Доме культуры собрались почти все односельчане. В этот день каждый старался как-то оказать помощь родителям и поддержать их.

Фото: Миляуша Хазиева

«Уважаемые мамы и папы, у вас очень тяжелая утрата. Жизнь такая тяжелая. У нее есть как светлые, так и темные стороны. Очень жаль, что ваши дети погибли. Пусть Бог даст вам терпения, здоровья. Их уже не вернуть, но помнить мы о них будем всегда», — сказал местный житель Мирзахмат Идрисов.

Все трое погибли при выполнении боевых задач. Так, Владислав Григорьев уехал на защиту Родины добровольцем в 2014 году. После освобождения нескольких поселков он погиб при штурме аэропорта города Луганска. Владислав о своём отъезде на передовую до последнего не говорил своим родным.

Фото: Миляуша Хазиева

«Мы были с его матерью в Москве на работе. Девушка сына позвонила и сказала, что он уехал. Он объяснил это тем, что не мог бросить в беде своих товарищей», — рассказал Анатолий Григорьев, отец Владислава Григорьева.

Динар Тимофеев уехал в зону спецоперации по частичной мобилизации. По словам отца, они часто говорили по телефону, со связью проблем никогда не было. Известие о смерти они получили в начале 2023 года, но до сих пор Константин Тимофеев с любовью вспоминает моменты, проведенные вместе со своим сыном.

Фото: Миляуша Хазиева

«Он был улыбчивым парнем, всегда старался помочь нам, родителям. У него еще есть 2 брата, вот мы все вчетвером всё делали вместе», — рассказал отец Динара Тимофеева.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятным доскам. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Владислава Григорьева, Дениса Бектина и Динара Тимофеева посмертно наградили орденами Мужества.

Фото: Миляуша Хазиева

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.