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В Кукморском районе для жен и матерей бойцов СВО организовали арт-терапию
В Кукморском районе большую поддержку оказывают семьям военных. Например, в центре духовного воспитания «Хидаят» для матерей и жен бойцов организовали арт-терапию, где они изображают на холстах красивые цветы.
«Цель нашей встречи — показать, что мы все вместе можем найти покой в душе через такие красивые композиции. Рисуя, мы здесь расслабляемся и отдыхаем», — говорит преподаватель художественного отделения Миляуша Вилданова.
Сания Фатихова, мама бойца, который был мобилизован в сентябре 2022 года. По ее словам, такие встречи позволяют переключить внимание, расслабиться и получить заряд хорошего настроения.
«Я стараюсь не пропускать такие мероприятия. И в Казани встречи проходили, я тоже туда поехала, и в кафе ходили. Я очень рада, что моего сына так ценят», — поделилась женщина.
По словам организаторов, это далеко не последняя встреча. Каждый день приходят новые идеи. В планах организовать и другие мастер-классы как со взрослыми, так и с детьми.
В Кукморском районе с началом спецоперации было запущено множество программ поддержки семей мобилизованных: льготы, выплаты, бесплатное питание в школах, бесплатные детские сады, были также внедрены бесплатные проезды и, конечно же, очень много мероприятий, направленных на поднятие бодрости духа и патриотизма.
«Вообще мы стараемся бдеть душевное состояние семей. Решили собрать наших милых мам, жён и детей наших мобилизованных и погибших наших бойцов в формате арт-терапии, которая сейчас актуальна, которая помогает выявлять наши душевные потрясения, душевные наши травмы», — рассказала заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Айгуль Ахметшина.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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