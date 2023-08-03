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В Кукморском районе автоцистерна снесла столб и вылетела с дороги
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В Кукморском районе произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Авария случилась в селе Манзарас на улице 90 лет.
По словам очевидцев, водитель автоцистерны потерял управление и врезался в столб электроснабжения, после чего грузовик вылетел с дороги.
По предварительной информации, 39-летний водитель не пострадал.
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