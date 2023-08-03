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Руc Тат
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Происшествия 3 августа 2023 18:29

В Кукморском районе автоцистерна снесла столб и вылетела с дороги

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В Кукморском районе произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась в селе Манзарас на улице 90 лет.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, водитель автоцистерны потерял управление и врезался в столб электроснабжения, после чего грузовик вылетел с дороги.

Фото: © Очевидцы

По предварительной информации, 39-летний водитель не пострадал.

#ДТП в Татарстане
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