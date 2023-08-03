В Кукморском районе автоцистерна снесла столб и вылетела с дороги

В Кукморском районе произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась в селе Манзарас на улице 90 лет.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, водитель автоцистерны потерял управление и врезался в столб электроснабжения, после чего грузовик вылетел с дороги.

Фото: © Очевидцы

По предварительной информации, 39-летний водитель не пострадал.