В Кукморском районе 40 семей получили ключи от новых соципотечных квартир

Сегодня в Кукморе состоялось заселение 40-квартирного соципотечного дома по улице Гафиятуллина, который возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новых квартирах будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, медицинские работники — получатели грантов, многодетные семьи и дети-сироты.

Заселение дома состоялось при участии заместителя исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булата Гилманова и руководителя исполкома Кукморского района республики Азата Гарифуллина.

Пятиэтажный дом состоит из двух подъездов, общая площадь квартир составляет 2 тыс. кв. метров.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, имеют двухконтурные котлы индивидуального отопления, сантехнику, газовые плиты, датчики задымления с извещателем, счетчики учета воды, газа и электроэнергии.

Одной из новоселов стала заместитель главврача по поликлинической работе Кукморской Центральной районной больницы Лейсан Юнусова. Она получила ключи от двухкомнатной квартиры площадью 61,9 кв. метра.

«Участником программы соципотеки я стала в октябре 2020 года. Большим подспорьем при накоплении первоначального взноса стал республиканский грант в размере 800 тыс. рублей. Конечно, я очень рада, что у меня теперь будет своя квартира. Тем более в чистовой отделке, не надо тратиться на ремонт. В дальнейшем планирую обустроить ее мебелью и переехать от родителей», — поделилась заведующая.